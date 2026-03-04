Perugia Professore Alessandro Campi | La morte di Lorenzo Medici ci lascia solo dolore e costernazione

Il professore Alessandro Campi ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa improvvisa del collega Lorenzo Medici, descrivendola come una perdita che suscita dolore e costernazione. La notizia ha attirato l’attenzione della comunità accademica, che si è stretta intorno alla famiglia e ai colleghi di Medici. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo universitario e tra chi lo conosceva personalmente.

Il Professore Alessandro Campi ha condiviso un commosso ricordo del collega Lorenzo Medici, scomparso improvvisamente. “A lezione ho cercato di ricordarlo insieme agli studenti, ma sono stato sopraffatto dall’emozione – ha scritto Campi sui social –. Ho farfugliato solo poche parole commosse. La morte improvvisa di Lorenzo Medici, un caro e valoroso collega, amatissimo dagli allievi, è stata un colpo durissimo per il nostro Dipartimento e per l’intera comunità accademica perugina. Lo ricorderemo come studioso al momento opportuno e come merita. Al momento solo dolore e costernazione. Ciao, Lorenzo”. Il messaggio del professore sottolinea il vuoto nell’Università degli Studi di Perugia, lasciato da Medici, riconosciuto non solo come stimato accademico ma anche come figura molto apprezzata dagli studenti e dai colleghi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

