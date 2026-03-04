Perugia | centro chiuso 128 mila euro bloccati La verità sui fondi

A Perugia, il centro per la famiglia è stato chiuso improvvisamente e 128 mila euro sono stati sequestrati. La decisione ha suscitato polemiche e richieste di chiarimento da parte delle autorità regionali, con il consigliere regionale Matteo Giambartolomei che ha richiesto spiegazioni sulla gestione dei fondi pubblici. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla destinazione delle risorse e sulla procedura adottata per la chiusura del centro.

La chiusura improvvisa del centro per la famiglia di Perugia ha scatenato una forte reazione politica, portando il consigliere regionale Matteo Giambartolomei a chiedere conto della gestione delle risorse pubbliche. La questione verte su un servizio sospeso bruscamente in via Diaz, dove erano stati stanziati fondi specifici per il mantenimento dell'attività. Il consigliere di Fratelli d'Italia richiede trasparenza immediata sulla destinazione dei circa 128 mila euro previsti, chiedendo alla Regione Umbria di chiarire se le risorse siano state effettivamente trasferite o meno. L'intervento si colloca in un momento delicato per i servizi sociali umbri, poiché la sospensione colpisce direttamente decine di nuclei familiari che avevano avviato progetti con partecipazione attiva.