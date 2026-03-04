Il Perugia si prepara ad affrontare la partita contro il Livorno questa sera alle 20,30. Una vittoria rappresenta l’unica scelta per evitare di toccare il fondo e poter proseguire il campionato con speranze di miglioramento. La sfida si svolge in un momento di grande tensione per la squadra, che cerca di invertire il trend negativo delle ultime settimane.

Ci risiamo. Un nuovo crocevia: da una parte la ripresa, dall’altra una nuova rivoluzione. Il Perugia si appresta a vivere la sfida con il Livorno, stasera con fischio di inizio alle 20,30, con l’urgenza di un risultato positivo. Più che altro di una vittoria per poter uscire da una nuova crisi che si è abbattuta sui biancorossi. Giovanni Tedesco sa che in questa partita si gioca il futuro, ma anche i giocatori dovrebbero sapere che è finito il tempo di sbagliare. In casa del Livorno, squadra in difficoltà fino all’arrivo di Venturato e oggi in netta ripresa, il Perugia dovrà ritrovare punti. Il nuovo anno, c’è da dirlo, ha portato successi... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - PERUGIA AL BIVIO. A Livorno solo una vittoria eviterà di toccare il fondo. E anche nuove rivoluzioni

Una brutta Samb perde ancora . Al Riviera fa festa solo il PerugiaSAMBENEDETTESE 0 PERUGIA 1 SAMBENEDETTESE (3-5-2): Orsini 5,5; Lepri 5,5, Dalmazzi 5,5, Pezzola 5,5; Zini 5,5 (1’ st Parigini 6), Candellori 6 (41’...

La tragedia di Walter Nudo che nessuno sa: il dolore che gli ha fatto toccare il fondo, ecco cosa è successoPer anni Walter Nudo ha mostrato al pubblico un’immagine solare e rassicurante, quella di un uomo arrivato al successo e capace di reinventarsi più...

Perugia Livorno 2-0. Intervista a Riccardo Gaucci in zona mista

Altri aggiornamenti su PERUGIA AL BIVIO A Livorno solo una...

Argomenti discussi: PERUGIA AL BIVIO. A Livorno solo una vittoria eviterà di toccare il fondo. E anche nuove rivoluzioni.

Perugia, a Livorno altro crocevia: svolta o nuova rivoluzione in panchinadi Carlo Forciniti In casa Perugia il futuro è adesso. È la partita di Livorno nel turno infrasettimanale di mercoledì 4 marzo. Una gara che può segnare un prima e un dopo. Un’ennesima rivoluzione all ... umbria24.it

Pronostico Livorno vs Perugia – 4 Marzo 2026La sfida di Serie C tra Livorno e Perugia accenderà i riflettori il 4 Marzo 2026, alle 20:30, sul suggestivo Stadio Armando Picchi. Un appuntamento che ... news-sports.it