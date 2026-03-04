Perseguita la ex con messaggi e appostamenti | ammonimento per stalking nei confronti di un 50enne

Una persona di 50 anni è stata ammonita per stalking dopo aver perseguitato la ex con messaggi e appostamenti. La polizia di Stato di Sondrio ha intervenuto per fermare i comportamenti molesti, evidenziando la volontà di tutelare le vittime che vivono in uno stato di ansia e paura. L'operazione si inserisce nelle attività di contrasto alle condotte di molestia e persecuzione.

Continua l'attività della polizia di Stato di Sondrio nel contrasto delle condotte di stalking e molestie, "al fine di offrire una rapida tutela alle vittime di tali comportamenti che vivono in un perdurante stato di ansia e di paura tale da modificare le proprie abitudini di vita". Il questore di Sondrio Sabato Riccio ha dunque nuovamente adottato una misura di prevenzione in materia di atti persecutori. E' stato infatti emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di 50 anni, domiciliato in provincia di Sondrio, che si è reso responsabile di reiterati comportamenti persecutori, ingiuriosi e molesti nei confronti della ex compagna. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Perseguita la ex compagna con messaggi e appostamenti ad Ancona, 60enne ammonito dal QuestoreUn provvedimento di ammonimento è stato emesso nei confronti di un sessantenne accusato di stalking ai danni di una donna.

