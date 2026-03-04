Perché Sì perché No il confronto a Monselice per andare oltre gli slogan

Giovedì 5 marzo alle 21 si terrà a Monselice, nella Sala Beato Carlo Liviero di via Tagliamento 2, un confronto tra i sostenitori del Sì e del No in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L'iniziativa prevede un dibattito pubblico in cui verranno presentate le posizioni di entrambe le parti. L'evento si concentra sul tema del voto referendario e si rivolge ai cittadini interessati.

La Casa Riformista ( Italia Viva e +Europa) organizza a Monselice, giovedì 5 marzo alle ore 21 presso Sala Beato Carlo Liviero, un confronto di opinioni in vista del referendum sulla giustizia con giuristi e magistrati Si svolgerà a Monselice, giovedì 5 marzo alle ore 21 presso Sala Beato Carlo Liviero in Via Tagliamento 2, il confronto tra i sostenitori del Sì e quelli del No, in vista del voto referendario del 22 e 23 marzo. La serata sarà presentata da Maria Antonietta Auditore, presidente provinciale di Italia Viva Padova e moderata da Alberto Ruggin, coordinatore provinciale di +Europa. Parteciperanno all’incontro per difendere le ragioni del sì, la già magistrata onoraria Isabella Dotto e il membro del Comitato Giustizia Sì Luca Armellini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

