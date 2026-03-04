Perché Sì perché No il confronto a Monselice per andare oltre gli slogan

Giovedì 5 marzo alle 21 si terrà a Monselice, nella Sala Beato Carlo Liviero di via Tagliamento 2, un confronto tra i sostenitori del Sì e del No in vista del referendum del 22 e 23 marzo. L'iniziativa prevede un dibattito pubblico in cui verranno presentate le posizioni di entrambe le parti. L'evento si concentra sul tema del voto referendario e si rivolge ai cittadini interessati.

La Casa Riformista ( Italia Viva e +Europa) organizza a Monselice, giovedì 5 marzo alle ore 21 presso Sala Beato Carlo Liviero, un confronto di opinioni in vista del referendum sulla giustizia con giuristi e magistrati Si svolgerà a Monselice, giovedì 5 marzo alle ore 21 presso Sala Beato Carlo Liviero in Via Tagliamento 2, il confronto tra i sostenitori del Sì e quelli del No, in vista del voto referendario del 22 e 23 marzo. La serata sarà presentata da Maria Antonietta Auditore, presidente provinciale di Italia Viva Padova e moderata da Alberto Ruggin, coordinatore provinciale di +Europa. Parteciperanno all’incontro per difendere le ragioni del sì, la già magistrata onoraria Isabella Dotto e il membro del Comitato Giustizia Sì Luca Armellini. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: La polemica sul silenzio dei Green Day: perché al Super Bowl gli slogan scompaiono (e i social si infiammano)

Referendum, perchè Sì o No: confronto con gli Avvocati irpiniL’Ordine degli Avvocati di Avellino apre le porte al dibattito pubblico in vista dell’importante appuntamento elettorale del 22 e 23 marzo.

Altri aggiornamenti su Perché Sì perché No il confronto a....

Temi più discussi: Bambini e tecnologia: parliamone insieme in Biblioteca; A Monselice sempre più italiani in difficoltà, la Caritas offre cibo e aiuto a 550 persone; Parrucchiera muore improvvisamente di notte a 51 anni; Accoltellato il titolare del kebab, notte di paura in via Matteo Carboni.

Perché Sì, perché No, il confronto Monselice per «andare oltre gli slogan»La Casa Riformista ( Italia Viva e +Europa) organizza a Monselice, giovedì 5 marzo alle ore 21 presso Sala Beato Carlo Liviero, un confronto di opinioni in vista del referendum sulla giustizia con giu ... padovaoggi.it

Matera, «sì» e «no» a confronto: «Ma niente tifo sulla Giustizia»Una tavola rotonda che ha permesso di aprire un dibattito e avviare una riflessione sui quesiti referendari, in vista del Referendum popolare confermativo della Riforma della Giustizia del 22 e 23 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Dramma a Monselice: Chiara Gabellotto si è svegliata nel cuore della notte perché si sentiva male ed ha chiamato il compagno. Inutili le manovre di rianimazione e poi l’intervento a Schiavonia. Da anni gestiva il suo salone in via Fratelli Fontana facebook