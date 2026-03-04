Perché per spiegare il presente usiamo il passato?

In un'intervista, uno scienziato spiega che usiamo il passato per capire il presente perché l’analogia aiuta a prendere decisioni rapide. Secondo lui, il cervello si è evoluto in un ambiente più ostile e competitivo, dove la capacità di collegare eventi passati alle situazioni attuali rappresenta un vantaggio. Questa strategia mentale permette di agire in modo più efficace nella vita quotidiana.

«L’analogia è uno strumento utile per decidere in tempi brevi. Il nostro cervello si è evoluto quando l’ambiente attorno a noi era molto più ostile e la competizione fra gruppi potenzialmente fatale. E vuole andare per le spicce» Gilberto Corbellini insegna storia della medicina e bioetica all'Università di Roma La Sapienza. Alberto Mingardi storia del pensiero politico all’Università IULM di MIlano e dirige l’Istituto Bruno Leoni. Le opinioni appena elencate sono esempi di “pensiero analogico” perché le analogie più immediate e che fanno più presa attingono al repertorio della storia. «Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripeterlo». 🔗 Leggi su Ilpost.it

