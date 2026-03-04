La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026 evidenzia come le tecnologie civili con applicazioni militari stiano diventando sempre più integrate. Tra i temi trattati si sottolinea la crescente convergenza tra i settori civile e militare, indicando l’importanza di monitorare questo fenomeno. La relazione mette in evidenza la necessità di presidiare queste tecnologie, considerate di rilevanza strategica.

La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026 fotografa una trasformazione in cui le tecnologie strategiche nascono sempre più nel mercato civile e approdano rapidamente alla difesa. Una dinamica che accelera innovazione e riduce i costi, ma moltiplica le vulnerabilità lungo le filiere e nella tutela del know how. Al centro emerge il nodo del dual use e il ruolo dell’intelligence economica nel presidiare investimenti, acquisizioni e dipendenze critiche La Relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza 2026, tra i vari temi, sottolinea la crescente convergenza tecnologica tra il settore civile e quello militare. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Perché le tecnologie civili con ricadute militari sono un fenomeno da presidiare

Università, Gabrielli (Polizia Postale), ‘strategico presidiare tecnologie in un mondo sempre più polarizzato’“La sicurezza cibernetica oggi è uno degli assetti principali a cui deve guardare la sovranità degli Stati: presidiare le infrastrutture critiche...

Tajani: Guerra in Iran, non ci sono militari o civili italiani coinvoltiLa caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Ad Abu Dhabi è stato colpito un...

Tutto quello che riguarda tecnologie civili.

Temi più discussi: Perché le rivoluzioni hanno bisogno dei diritti digitali; Radio IP e Machine Learning: CAE crea il Routing Adattativo Dinamico (RAD); ? Boom di DefTech in Germania: il piano generale radicale per le capacità di difesa della Germania: da tabù ? a magnete da miliardi di dollari ? - Xpert.Digital; Il vero obiettivo della guerra all'Iran è soffocare nel sangue la crescita di un mondo multipolare. Ma non capiscono che è una scelta suicida perché la crisi del modello unipolare è irreversibile (Editoriale di Luciano Vasapollo).

Tutto il progresso tecnologico è anche progresso militare?Martedì il senato accademico dell’università di Bologna ha approvato una mozione che impegna l’ateneo a interrompere ogni collaborazione con università, istituzioni e aziende israeliane. Fanno ... ilpost.it

Bernini, 'con le tecnologie quantistiche un cambio di sistema'Le tecnologie quantistiche costituiscono un cambiamento di sistema destinato ad avere ricadute su moltissimi settori della ricerca e parallelamente a trasformare l'industria. Lo ha detto oggi a ... ansa.it

Esprimiamo profonda preoccupazione per l’escalation in corso tra Stati Uniti, Israele e Iran. Ancora una volta, la risposta internazionale a una crisi politica si basa sull’uso della forza militare, con conseguenze devastanti per le popolazioni civili. L’ennesimo ric facebook