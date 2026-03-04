Perché il ministro Salvini era in visita a Brescia | ha parlato anche di Corda Molle

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha visitato Brescia e Palazzolo martedì 3 marzo. Durante la giornata, ha parlato anche di Corda Molle, senza fornire dettagli sui contenuti trattati. La visita ha coinvolto incontri e spostamenti nelle due città, senza ulteriori conferme sulle questioni affrontate o sugli obiettivi dell’evento.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini è stato in visita a Brescia e a Palazzolo nella giornata di martedì 3 marzo. Prima tappa in città, nella zona di Via Drammis, dove ha partecipato alla presentazione dell'intervento di riqualificazione integrata strutturale ed energetica di un edificio di edilizia residenziale pubblica, di proprietà Aler: la riqualificazione è stata realizzata grazie ai finanziamenti del Fondo complementare al Pnrr, con ulteriore contributo di fondi Aler. L'edificio, sviluppato su 4 piani fuori terra e composto da 15 alloggi distribuiti su tre piani, è stato oggetto di un intervento finalizzato all'adeguamento sismico della struttura, il miglioramento energetico superiore a 2 classi, la messa a norma degli impianti e la riqualificazione architettonica complessiva. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Leggi anche: Corda Molle a pagamento: il balletto delle ipotesi (e la polemica infuocata)

Corda Molle, adesso si paga il pedaggio: ecco quanto sborseranno i bresciani per utilizzarlaBrescia, 18 febbraio 2026 – Circa 3,4 euro per i non residenti che percorreranno l’intera tratta, 1 euro per la percorrenza media che è stimata in 9...

Approfondimenti e contenuti su Corda Molle

Temi più discussi: Gratuità e esenzione garantite sulla Corda Molle per i residenti, il ministro Salvini: Agevolazioni valide fino al 2043; Corda Molle, Salvini risponde a Benzoni: Abbiamo tutelato i cittadini; Corda molle, la Provincia si prende 2 mesi (in cui 22 comuni non pagano) per valutare esenzioni a pendolari e altri paesi; Benzoni (Azione) a Salvini: Le dono il naso di Pinocchio per le bugie sulla 'Corda Molle'.

Corda Molle, la soluzione di Matteo Salvini: «Abbiamo fatto il possibile, adesso tocca ai Comuni metterci una parte per averla gratis»Replica il vicesindaco di Brescia Federico Manzoni «Vicenda opaca nel merito e metodo, attendiamo ancora la convocazione del Ministro» ... brescia.corriere.it

Corda Molle, Salvini in visita a Brescia: «Il ministero non può fare più di così»Il leader leghista ha voluto ricordare che quando lui si è insediato al ministero dei Trasporti era già previsto un pedaggio «per accordi fatti da altri». quibrescia.it

Corda Molle, Salvini: «Per allargare l’esenzione serve l’aiuto dei Comuni» x.com

Dal 1° marzo la Corda Molle (Ospitaletto–Montichiari) diventa a pagamento con sistema free flow (niente caselli, rilevazione con telecamere), gestione Autovia Padana. Esenzioni annunciate per 22 Comuni e sconti per Brescia congelati: gratuità piena ri facebook