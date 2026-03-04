Perché Giambattista Valli ha annullato all’ultimo un’altra sfilata?

Il 6 marzo alle 14.30 era previsto un defilè di Giambattista Valli nella programmazione ufficiale della Fashion Week di Parigi, ma l’evento è stato cancellato all’ultimo minuto. La sfilata non si è tenuta e non sono state comunicate pubblicamente le ragioni di questa decisione. La decisione è stata presa poco prima dell’orario previsto per l’evento.

Il 6 marzo alle 14.30 sul programma ufficiale della Fashion Week di Parigi ci doveva essere uno show di Giambattista Valli. Ad ora, invece, lo slot è vuoto: la maison scompare dalle presentazioni autunno-inverno 2026. Il calendario è pubblicato dalla Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM). Che ha detto (fonte: FashionNetwork) che l’assenza della maison è già stata formalizzata a fine febbraio, pochi giorni dopo la pubblicazione del proprio calendario. Le motivazioni di questa assenza, la seconda (era infatti già capitato per la Haute Couture a gennaio) desta non pochi interrogativi. La domanda più gettonata è, infatti, sul futuro del brand. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Perché Giambattista Valli ha cancellato la sfilata di Parigi?“La maison è attualmente impegnata in un’approfondita revisione dell’organizzazione delle proprie attività, al fine di garantire la sostenibilità...

Giambattista Valli a rischio chiusuraLa famiglia Pinault esce, ha tempo ancora due settimane per trovare un partner, la sfilata couture del 26 gennaio potrebbe essere l’ultima, dopo...

