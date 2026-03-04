Per Riccione sfumata la nomina a Capitale italiana del mare la vice sindaca | Il nostro sogno continua

Questa mattina a Roma si è concluso il percorso per la nomina di Riccione a Capitale italiana del mare 2026. La vice sindaca del comune ha dichiarato che il sogno di ricevere questo riconoscimento continua, nonostante la sfumata possibilità di ottenere il titolo. La decisione definitiva non è ancora stata annunciata, ma il processo si è concluso nelle sedi istituzionali.

Il titolo assegnato a Ravenna. La Perla Verde celebra la forza di un percorso che ha unito l'intera comunità: un progetto di investimenti da 5,5 milioni di euro che rappresenta non un traguardo, ma un nuovo, ambizioso punto di partenza per la città. Si è concluso questa mattina, nel cuore delle istituzioni a Roma, il cammino verso la proclamazione della Capitale Italiana del Mare 2026. In un'atmosfera carica di emozione e prestigio, all'interno della Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il titolo è stato ufficialmente conferito alla città di Ravenna, alla quale la delegazione riccionese rivolge i più sinceri complimenti e un augurio di buon lavoro per la valorizzazione del patrimonio marino italiano.