Per Riccione sfumata la nomina a Capitale italiana del mare la vice sindaca | Il nostro sogno continua

A Riccione la candidatura a Capitale italiana del mare 2026 non è stata approvata. Questa mattina, nel centro delle istituzioni a Roma, si è concluso il percorso verso la proclamazione ufficiale. La vice sindaca della città ha dichiarato che nonostante il risultato il sogno di ottenere questo riconoscimento continua.

Il titolo assegnato a Ravenna. La Perla Verde celebra la forza di un percorso che ha unito l'intera comunità: un progetto di investimenti da 5,5 milioni di euro che rappresenta non un traguardo, ma un nuovo, ambizioso punto di partenza per la città. Si è concluso questa mattina, nel cuore delle istituzioni a Roma, il cammino verso la proclamazione della Capitale Italiana del Mare 2026. In un'atmosfera carica di emozione e prestigio, all'interno della Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, il titolo è stato ufficialmente conferito alla città di Ravenna, alla quale la delegazione riccionese rivolge i più sinceri complimenti e un augurio di buon lavoro per la valorizzazione del patrimonio marino italiano.