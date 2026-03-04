Per la giunta è tempo di rimpasto Valzer di deleghe | ecco gli incarichi

La giunta comunale di Bagno a Ripoli ha deciso di rinnovare le proprie deleghe, introducendo nuove assegnazioni e modifiche agli incarichi esistenti. Il sindaco Francesco Pignotti ha istituito nuove deleghe dedicate alla tutela degli animali, all’intelligenza artificiale e alla cardioprotezione. Contestualmente, sono stati conferiti due incarichi speciali a membri del consiglio comunale, senza coinvolgimento di figure esterne.

Tutela degli animali, Intelligenza Artificiale e cardioprotezione: il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Pignotti crea nuove deleghe e ne approfitta per un rimpasto tutto interno di giunta, a cui affianca due nuovi incarichi speciali affidati a due membri del consiglio comunale. Sono entrambe donne ed entrambe di maggioranza: a Katia Bruzzese e Laura Franchini vengono rispettivamente assegnate la delega al "Comune cardioprotetto" e quella ai "Rapporti con la Consulta del territorio". Sono due incarichi, sottolinea Pignotti, creati "per potenziare da un lato la salute della comunità attraverso attività di prevenzione e la collocazione di nuovi defibrillatori in piena sinergia con tutte le associazioni, dall’altro per valorizzare la partecipazione attiva dei cittadini attraverso il nuovo organismo consultivo in corso di realizzazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

