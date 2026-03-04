Per il Times la Var a chiamata è una cag… pazzesca | Peggiorerebbe solo le cose

Il Times critica la Var a chiamata, definendola una soluzione che peggiorerebbe la situazione nel calcio. Secondo il giornale, questa modalità, proposta come alternativa per migliorare l’arbitraggio, non porterebbe i risultati sperati e potrebbe complicare ulteriormente le decisioni in campo. La discussione sulla sua efficacia continua a dividersi tra gli addetti ai lavori e gli appassionati.

"Ve lo immaginate un allenatore che ferma un contropiede con un clacson? E' una non soluzione, piena di evidenti problemi" La Var a chiamata, da molti (noi compresi) considerata l’unica soluzione possibile per farla funzionare nel calcio (come già funziona in molti altri sport) per il Times è una cagata pazzesca. Secondo Martin Samuel – che è l’editorialista sportivo di punta del quotidiano inglese – “di tutte le idee avanzate per risolvere la crisi Var, questa è di gran lunga la peggiore, la meno efficace e la più sconsiderata, quindi ovviamente l’amministratore delegato della FA Mark Bullingham e i suoi collaboratori la sostengono”. “Bullingham – scrive Samuel – gestisce un’organizzazione così priva di una strategia comprensibile che non riesce a trovare un allenatore per le sue nazionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Fenucci: «Il VAR ha bisogno di una chiamata per evitare la deriva»

"Tu vieni con me". Svolta pazzesca per Giulia Stabile: chiamata e splendida notizia

