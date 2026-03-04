Per chi cerca lavoro | in Brianza aperto il nuovo centro per l' impiego che affianca la scuola di formazione

In Brianza è stato inaugurato un nuovo centro per l’impiego situato accanto a una scuola di formazione professionale. L’obiettivo è offrire supporto a chi cerca lavoro, facilitando percorsi di qualificazione, riqualificazione e accompagnamento professionale. Il centro si propone come punto di riferimento per chi desidera migliorare le proprie competenze e trovare nuove opportunità nel mercato del lavoro.

Un centro per l'impiego di fianco al centro di formazione professionale per facilitare i percorsi di qualificazione, riqualificazione e accompagnamento al lavoro. È stata inaugurata nella giornata di martedì 3 marzo la nuova sede del centro per l'impiego di Seregno, servizio della Provincia gestito da Afol Monza Brianza. La nuova sede, in via Monte Rosa 10, che condivide l’ingresso con il centro di formazione professionale "Sandro Pertini" è stata progettata per offrire spazi più moderni, funzionali e accoglienti a cittadini, lavoratori e imprese del territorio e per supportare in modo sempre più efficace le politiche attive del lavoro. 🔗 Leggi su Monzatoday.it In Brianza apre un nuovo centro per l'impiegoTutto pronto per l’inaugurazione del nuovo centro per l’impiego di Seregno, che il 13 gennaio si è trasferito da via Monte Bianco 7 a Via Monte Rosa... Leggi anche: “Speed Date Lavoro“ in biblioteca per chi cerca un impiego Altri aggiornamenti su Per chi cerca lavoro in Brianza aperto.... Temi più discussi: L'autodromo di Monza è alla ricerca di personale: come candidarsi; L’inaugurazione a Seregno. Al Centro per l’impiego nuovi servizi per il lavoro; Inaugurata la nuova sede del Centro per l’Impiego; Mediaworld apre un nuovo negozio nel Milanese e assume 9 persone: come candidarsi. L’inaugurazione a Seregno. Al Centro per l’impiego nuovi servizi per il lavoroIn via Monte Rosa, accanto al professionale Pertini frequentato da 400 ragazzi. Dopo l’apertura del Palazzo di Monza e della sede distaccata di Meda. quest’anno arriveranno anche i presidi di Cesano M ... ilgiorno.it Un brianzolo su quattro non cerca più lavoroMonza, 5 marzo 2015 - Calano gli occupati ma diminuiscono anche i disoccupati, mentre aumentano gli inattivi. Si allarga in Brianza la platea che sosta nel Limbo di coloro che sono fuori dal mondo del ... ilgiorno.it Molti appelli sono rimasti inascoltati per l’opera in Brianza: oggi è previsto un incontro con Città Metropolitana facebook