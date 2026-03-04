Il giornalista Carlo Pellegatti ha commentato la situazione del Milan, sottolineando che attualmente la squadra dispone di tre centrali disponibili. Ha anche parlato dell’infortunio di Gabbia e delle ripercussioni che questo ha sulla formazione. Pellegatti ha espresso il suo punto di vista sulla scelta di seguire le indicazioni di Allegri riguardo alla gestione dei difensori.

"A gennaio Allegri voleva, avrebbe voluto un difensore. Riteneva di essere scarso a livello di quantità nel reparto. La trattativa per Disasi portata avanti da Tare sembrava poter andare a buon fine. Ballava un milione. Negli ultimi giorni di mercato hanno detto no a Tare per Disasi, ma si a 30 milioni per Mateta". Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato anche del futuro del Milan e del presente, visto che Matteo Gabbia non ci sarà per un mese dopo l'operazione per un'ernia. Ecco l'estratto da 'YouTube'. LEGGI ANCHE: Leao verso il rinnovo. E Pulisic? Milan, non fare scherzi. S'insinua un sospetto.>>> "Vogliamo accontentare Allegri? Sicuramente non ha chiesto André. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pellegatti non ci sta: “Ora siamo con tre centrali. Vogliamo dare retta ad Allegri? Ecco cosa vuole”

Leggi anche: Allegri conferma: Gimenez sta per tornare. Ecco quanto è mancato al Milan e cosa può dare

Pellegatti sicuro: “Allegri vuole certezze, non vuole prospetti. Con Casemiro e Goretzka …”"Allegri avrebbe voluto un difensore e gli sarebbe andato bene anche Disasi, mentre Furlani voleva portare Mateta.

Contenuti utili per approfondire Pellegatti non ci sta Ora siamo con tre....

Temi più discussi: Pellegatti: Milan politicamente conta zero. Sabatini: Protesta perfino l’Inter e…; Milan danneggiato ma la società resta muta, Pellegatti tuona: Marotta, Chiellini, Manna parlano e nel Milan nessuno ha sentito questa necessità; Pellegatti attacca: Se non possiamo parlare degli episodi poi che non si lamentino. Per il Milan è...; Pellegatti non ci sta: Fermiamo il pallone, cosi non va. Valenti si mette davanti a Caprile come se...

Pellegatti non ci sta: Il Milan ha battuto la Cremonese nel recupero come il Napoli col VeronaIl giornalista di fede rossonera, Carlo Pellegatti, ha parlato delle critiche che si leggono negli ultimi giorni per la partita del Milan contro la Cremonese ... tuttonapoli.net

Pellegatti non ci sta: Fermiamo il pallone, cosi non va. Rispetto per il MilanNel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha commentato l'episodio arbitrale di ieri sera in Parma-Cagliari dove, lo stesso blocco fatto da Valenti a Maignan in Milan-Parma, è ... milannews.it

Per Carlo #Pellegatti non ci sono dubbiIl giocatore ha dichiarato di voler giocare con il #Milan il prossimo anno facebook

Pellegatti sicuro: “ #Casemiro vuole giocare con #Modric. Non mi interessano le smentite” #calciomercato #milan #SempreMilan x.com