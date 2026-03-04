Peggiora la qualità dell' aria in vigore le misure emergenziali antismog

Da domani, giovedì 5 marzo, entreranno in vigore le misure emergenziali antismog, che rimarranno in vigore fino al prossimo giorno di controllo, previsto per venerdì 6 marzo. La qualità dell’aria ha registrato un peggioramento, e le autorità hanno deciso di adottare queste restrizioni temporanee per limitare l’inquinamento. Le misure interesseranno diverse zone della città e coinvolgeranno vari settori.

La decisione a seguito del bollettino Arpae che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 Entrano in vigore da domani giovedì 5 marzo fino al successivo giorno di controllo (previsto per venerdì 6 marzo) le misure emergenziali antismog. A seguito del bollettino ARPAE di oggi, mercoledì 4 marzo (i bollettini escono ogni lunedì, mercoledì e venerdì, individuati quali giorni di controllo), che ha evidenziato una previsione di superamento per i prossimi giorni del valore limite giornaliero di polveri sottili PM10, nel territorio provinciale, entrano in vigore da domani le seguenti misure emergenziali, così come previsto dal Pair (Piano Aria Integrato Regionale) della Regione Emilia-Romagna.