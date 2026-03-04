Pedro Sanchez replica a Trump | Non si può giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone | VIDEO

Pedro Sanchez replica duramente a Donald Trump dopo che il presidente statunitense aveva definito la Spagna “alleato terribile” minacciando di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid. Il tutto è avvenuto dopo il rifiuto del governo spagnolo di fornire le sue basi agli aerei statunitensi, impegnati nella guerra in Iran. “Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per paura delle ritorsioni di qualcuno, perché abbiamo assoluta fiducia nella forza economica, istituzionale e, direi anche, morale del nostro Paese” ha dichiarato il primo ministro iberico. 🔗 Leggi su Tpi.it

