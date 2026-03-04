Pedro Sanchez replica duramente a Donald Trump dopo che il presidente statunitense aveva definito la Spagna “alleato terribile” minacciando di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid. Il tutto è avvenuto dopo il rifiuto del governo spagnolo di fornire le sue basi agli aerei statunitensi, impegnati nella guerra in Iran. “Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per paura delle ritorsioni di qualcuno, perché abbiamo assoluta fiducia nella forza economica, istituzionale e, direi anche, morale del nostro Paese” ha dichiarato il primo ministro iberico. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Pedro Sanchez replica a Trump: “Non si può giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone” | VIDEO

Sanchez a Trump: "La Spagna non sarà complice, non si può giocare roulette russa con vite di milioni persone""Non saremo complici di qualcosa che è dannoso per il mondo e che è anche contrario ai nostri valori e interessi, semplicemente per paura delle...

Leggi anche: Sanchez: "Non si può giocare alla roulette russa con le vite di milioni persone". La posizione della Spagna è: "No alla guerra"

Altri aggiornamenti su Pedro Sanchez.

Temi più discussi: La Spagna sfida Trump e sloggia gli aerei Usa: La guerra in Iran? Non ha senso. La replica al veleno di Israele; Trump minaccia un embargo contro la Spagna; Spagna. Iran: Trump, ‘non voglio avere a che fare con Sanchez’, ‘interromperemo i rapporti commerciali’; Trump rompe con la Spagna: Non ci dà le basi militari, stop al commercio. Poi l’attacco a Keir Starmer: Non è mica Winston Churchill.

Pedro Sanchez replica a Trump: Non si può giocare alla roulette russa con il destino di milioni di persone | VIDEOPedro Sanchez replica duramente a Donald Trump dopo che il presidente statunitense aveva definito la Spagna alleato terribile minacciando di interrompere tutti i rapporti commerciali con Madrid. Il ... tpi.it

Sánchez dice no alla guerra di Trump e replica alle minacce: Non saremo compliciIl primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha replicato duramente a Donald Trump dopo le critiche rivolte alla posizione di Madrid, secondo cui le basi militari congiunte non possono essere utilizzate ... globalist.it

Pedro Sanchez oggi ha fatto quello che dovrebbe fare un leader europeo: ha risposto alle minacce di Donald Trump senza inchinarsi, ricordando che il diritto internazionale non si piega ai rapporti di forza e che gli errori del passato non si ripetono. Non vale l x.com

Pedro Sanchez dimostra che non essere vassalli di Trump è possibile. Che ci sono circostanze in cui tenere la schiena dritta di fronte agli atti sconsiderati del bullo della Casa Bianca è doveroso. Che anche un Paese che non è una potenza militare può pratic facebook