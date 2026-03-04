Pd Sansepolcro la seconda iniziativa promossa dal comitato locale per il No

Arezzo, 4 marzo 2026 – Dopo il partecipato incontro delle scorse settimane con i senatori del Partito Democratico impegnati in Commissione Giustizia, prosegue a Sansepolcro il percorso di informazione e confronto pubblico sul referendum sulla giustizia. Martedì 10 marzo alle ore 21, presso la Sala del Consiglio Comunale di Sansepolcro, si terrà una seconda iniziativa promossa dal comitato locale per il **NO**. il primo appuntamento ha affrontato il tema dal punto di vista politico e istituzionale, questo incontro sarà dedicato ad un'analisi più tecnica e giuridica dei contenuti della riforma. Interverranno, infatti, professionisti del settore che, grazie alla loro esperienza diretta nel sistema giudiziario, ci aiuteranno a comprendere cosa prevedono le modifiche proposte e quali effetti potrebbero avere sul nostro sistema giudiziario.