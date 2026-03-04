Pd dilaniato dalla riforma elettorale | ecco i big che mollano il partito

Nel Partito Democratico alcuni membri di spicco hanno annunciato il loro addio, mentre al suo interno si registrano tensioni legate alla riforma elettorale. La situazione si sviluppa con scontri tra diverse fazioni e discussioni sulle preferenze. In parallelo, alcuni politici stanno valutando di lasciare il partito, alimentando così ulteriori divisioni. La dinamica si svolge in un clima di incertezza e confronto acceso.

Nel Pd si combatte a colpi di preferenze. E sotto traccia, neanche troppo, c'è chi studia la via d'uscita. Perché la nuova legge elettorale rischia di diventare il detonatore della resa dei conti interna ai dem di Elly Schlein. Altro che campo largo. Come racconta anche Il Giornale, una soglia di sbarramento al 3% potrebbe trasformarsi nel grimaldello perfetto per una scissione in piena regola. Lo schema è chiaro: Schlein punta a un partito posizionato stabilmente a sinistra, con liste blindate e fedelissimi in cima. I riformisti, invece, vogliono le preferenze, il confronto diretto con gli elettori, il peso del territorio. E mentre Fratelli d'Italia insiste con un emendamento per ripristinare la scelta popolare, il Nazareno si spacca.