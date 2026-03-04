Pazienti in sala operatoria ladro nelle camere | razzia di telefoni e carte di credito

Un uomo è stato arrestato mentre cercava di sottrarre telefoni di due pazienti in sala operatoria alla Poliambulanza di Brescia. I furti sono avvenuti mentre i pazienti erano sotto anestesia durante interventi chirurgici. La polizia ha fermato il sospetto in flagranza di reato, trovandolo in possesso di alcuni telefoni e carte di credito. L’indagine prosegue per verificare eventuali altri episodi.

È stato arrestato in flagranza, mentre razziava i telefoni di due pazienti della Poliambulanza di Brescia, entrambi in quel momento sottoposti a intervento chirurgico. Ma quei due colpi non erano che l’ultimo atto di una lunga scia di furti che aveva già segnato i nosocomi cittadini, terreno di caccia prediletto del ladro seriale senza scrupoli. Proprio per questa ragione gli agenti della Squadra Mobile di Brescia avevano da tempo nel mirino un 50enne bresciano, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia. L’uomo, secondo gli investigatori, è l’autore seriale di diversi furti avvenuti negli ospedali cittadini, spingendosi fino a derubare i pazienti che avevano lasciato le loro stanze per entrare in sala operatoria. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Furti nelle palestre, spariti dagli spogliatoi sei telefoni e carte di credito: “Anche lo sport in balìa della criminalità”“L’ennesimo furto ai danni dei nostri ragazzi si è consumato nella palestra Campanini di Piazzale Sicilia, subito dopo l’allenamento di basket della...

Preso il ladro delle carte di credito. Sorpreso mentre ne usava unaRuba un portafogli con più di una carta di credito da un auto parcheggiata in via Cacciatori delle Alpi, poi effettua diverse transazioni al bar...

Contenuti e approfondimenti su Pazienti in sala operatoria ladro nelle....

Temi più discussi: Gallarate: con l’applicazione del Protocollo Eras in Chirurgia Colorettale raggiunti i primi 50 pazienti; Sessanta interventi alla cataratta in una domenica, Decaro in sala operatoria per ringraziare medici; HPV Day, il Mauriziano offre il vaccino alle pazienti operate per displasia cervicale; Chirurgia da sveglio: intervenire sui tumori cerebrali preservando la qualità della vita.

Poliambulanza: pazienti in sala operatoria, ladro ne approfitta e ruba loro i cellulariPoliambulanza: stanno operando due pazienti, ladro ne approfitta e ruba loro i cellulari. Non si tratta di un caso isolato. primabrescia.it

Video registrati in sala operatoria. Cinque regole a tutela di paziente e operatoriSempre più spesso i medici registrano gli interventi chirurgici. I video devono essere trattati però come qualsiasi dato sensibile. Lo raccomandano i medici della Icahn School of Medicine di New York. quotidianosanita.it

Una revisione internazionale mette a confronto la gestione clinica affidata a infermieri con formazione avanzata e quella medica nei servizi territoriali su più di 4.500 pazienti facebook

Mariangela Amoroso all’evento “Ricerca e Innovazione”: "Collaboriamo con 530 centri italiani in cui sono stati trattati 1.500 pazienti" x.com