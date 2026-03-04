PayPal sotto attacco | utenti a rischio per sei mesi senza avviso

PayPal ha annunciato di aver subito una violazione dei dati che è durata diversi mesi e ha coinvolto il servizio di prestiti PayPal Working Capital. La società ha confermato che durante questo periodo alcuni dati degli utenti sono stati potenzialmente esposti. La notizia è stata comunicata senza preavviso agli utenti, che potrebbero essere a rischio per un periodo stimato di sei mesi.

PayPal ha confermato una violazione dei dati durata diversi mesi, riguardante il servizio di prestiti PayPal Working Capital. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli utenti, soprattutto perché alcuni clienti hanno registrato transazioni non autorizzate e ricevuto notifiche di reset delle proprie password. Secondo la comunicazione ufficiale, un attore esterno ha avuto accesso ai sistemi legati a PayPal Working Capital dal 1° luglio 2025 al 12 dicembre 2025, periodo durante il quale le attività irregolari sono passate inosservate. L’avviso ai clienti è stato inviato solo il 10 febbraio 2026, confermando l’incidente dopo che la vulnerabilità era già stata chiusa. 🔗 Leggi su Billipop.com

