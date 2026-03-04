Un 28enne ai domiciliari a Catania ha aggredito una vicina e due agenti di polizia. L'uomo, in crisi di astinenza, ha minacciato un’anziana e successivamente ha aggredito anche i poliziotti intervenuti. È stato arrestato con l’accusa di violenza, lesioni ed evasione. La vicenda ha provocato preoccupazione tra i residenti della zona.

Pomeriggio di tensione in via Delle Medaglie D’Oro, a Catania, dove un uomo di 28 anni è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, oltre che per evasione. L’episodio è stato scatenato da una crisi di astinenza dalla droga che ha portato il soggetto, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati legati a stupefacenti e armi, a comportamenti violenti nei confronti di una vicina e degli agenti intervenuti. Paura nel centro di Catania La sequenza degli eventi L’intervento della Polizia L’aggressione agli agenti Le accuse e le conseguenze Paura nel centro di Catania Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio in questione si è trasformato in un incubo per una residente di via Delle Medaglie D’Oro, a Catania. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paura per un'anziana a Catania, minacciata dal vicino in crisi di astinenza che aggredisce anche i poliziotti

Anziana perseguitata e minacciata : "Vivo nella paura, non esco più . Sono tormentata dal mio vicino""Vivo da sola e da due anni sono perseguitata dal mio vicino che è anche inquilino di un’immobile adiacente alla mia abitazione di cui sono...

Paura a Catania, 20enne terrorizza la famiglia con violenze e minacce per le crisi di astinenza, arrestatoUn arresto per maltrattamenti in famiglia e minacce gravi: questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel quartiere Librino a Catania.

Approfondimenti e contenuti su Paura per un'anziana a Catania....

Temi più discussi: Paura in via Nizza, investita un’anziana; Paura a Castelfranco Emilia: anziano finisce nel canale con lo scooter elettrico, salvato dai pompieri; Anziana sale sul bus per Caserta e si ritrova a Napoli: paura e smarrimento, la salva l’autista Air Campania; Truffe agli anziani. Sono un ispettore, a breve le manderò un collega e spilla 2.500 euro a una donna.

Incidente domestico, paura per un’anzianaDopo essere stata stabilizzata sul posto dal personale sanitario, l’ottantacinquenne è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale San Camillo-Forlanini di Roma ... ciociariaoggi.it

Finti carabinieri truffano la nonna per più di 30mila euro: arrestati in poche oreNel web che corre, noi scegliamo verifiche e domande scomode. Anche quando richiedono settimane. Con due caffè al mese sostieni una redazione che mette i fatti prima dell’effetto. Il beneficio è sempl ... bresciatoday.it

Torino, infermiere a processo per violenza sessuale su oss. I colleghi in tribunale: “Era molto aggressivo. Anche noi avevamo paura”: “Noi siamo timorosi, avevamo paura di ritorsioni per essere stati convocati in tribunale. Lui è sempre molto aggressivo e urla. facebook

Terremoto oggi in Sicilia, forte scossa e paura a Catania x.com