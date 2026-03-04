Pattinaggio Lollobrigida guida l’Italia ai Mondiali di velocità su pista lunga nei Paesi Bassi

Questa settimana il Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi, ospita i Mondiali di pattinaggio velocità su pista lunga. L’Italia è rappresentata dal pattinatore Lollobrigida, che guida la squadra azzurra in questa competizione internazionale. L’evento vede partecipanti provenienti da vari Paesi che si sfidano nelle discipline Sprint e Allround. Le gare si svolgono nel palazzetto olandese dal 2026.

Home > Sport > Sport invernali > Questa settimana, il Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) sarà teatro dell’edizione 2026 dei Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio velocità su pista lunga. Giovedì 5 e venerdì 6 saranno dedicati ai Mondiali Sprint, la cui classifica finale sarà stilata tramite il coefficiente calcolato sulla base della somma dei tempi ottenuti da ognuno in quattro gare (due sui 500 metri e due sui 1.000 metri). Sabato 7 e domenica 8 saranno invece le giornate dei Mondiali Allround, la cui graduatoria verrà stabilita dal coefficiente calcolato sulla base della somma dei tempi conseguiti da ognuno su quattro diverse distanze (500, 1. 🔗 Leggi su Lapresse.it

