Un imprenditore di 87 anni è stato trovato morto nel suo appartamento a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima, nota come patron di TelePordenone, è stata uccisa con colpi di sprangata. Gli investigatori stanno esaminando tutte le ipotesi senza escludere alcuna pista. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze del decesso.

Un noto imprenditore pordenonese, Mario Ruoso, di 87 anni, è stato trovato morto, nel pomeriggio di oggi, nella propria abitazione di Porcia (Pordenone). Il corpo, che è stato trovato da un nipote, aveva una profonda ferita alla testa, ed era vicino alla porta d’ingresso. «Mario Ruoso è stato ucciso con un corpo contundente alla testa», ha detto il procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, uscendo dall’abitazione della vittima, al termine del sopralluogo con la polizia scientifica. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti informate, l’uomo sarebbe stato preso a sprangate. La ricostruzione di quanto accaduto è stata fatta grazie all’ispezione sul cadavere effettuata dal medico legale Antonello Cirnelli, il quale ha impiegato oltre tre ore prima di riferire agli investigatori, che lo hanno accompagnato per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Patron di TelePordenone ucciso a sprangate. Gli investigatori: «Nessuna ipotesi esclusa»

Ucciso a sprangate in casa Mario Ruoso, patron di TelePordenoneMario Ruoso, imprenditore e patron dell’emittente TelePordenone, è stato ucciso nella sua abitazione con violenti colpi alla testa.

Trovato morto in casa il patron di TelePordenone: l'87enne Mario Ruoso “è stato ucciso a sprangate”Un imprenditore, Mario Ruoso , 87 anni, è stato trovato morto nella sua abitazione di Porcia di Pordenone.

Ucciso a sprangate il patron di TelePordenoneUcciso con un colpo contundente alla testa. È morto così Mario Ruoso, patron di TelePordenone. A sciogliere i dubbi sulla vicenda, è stato il Procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, uscendo dall'ab ... tg24.sky.it

Ucciso a sprangate Mario Ruoso, il patron di TelePordenoneMario Ruoso è stato ucciso con un corpo contundente alla testa. Lo ha detto il Procuratore di Pordenone, Pietro Montrone, uscendo dall'abitazione del patron di TelePordenone, al termine del sopralluo ... ansa.it

Il patron di Telepordenone, Mario Ruoso, è stato trovato morto nella sua abitazione, ucciso con sprangate alla testa. La notizia è stata confermata dal procuratore di Pordenone Pietro Montrone al termine di un sopralluogo con la polizia scientifica. facebook

#Mario Ruoso, il patron di #telepordenone ucciso a sprangate: trovato in casa con una ferita alla testa x.com