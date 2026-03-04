Patrick Hassan nuovo talento del basket | L’obiettivo è arrivare in Eurolega Il lavoro con le giovanili funziona

Un nuovo talento si affaccia nel panorama del basket italiano: Patrick Hassan, classe 2007 e appena 19 anni, ha già accumulato diverse presenze in Serie A, la massima divisione del campionato. Da tempo si allena con le squadre giovanili e ha dimostrato di avere grandi ambizioni, con l’obiettivo di arrivare in Eurolega. La sua carriera prosegue con impegno e determinazione.

Classe 2007, 19 anni appena compiuti e già tantissima esperienza in LBA, la massima serie del basket italiano. L’ospite di Talent Zone è Patrick Hassan, playmaker romano della Dolomiti Energia Trentino, già plurimedagliato a livello giovanile con la maglia azzurra e pronto al definitivo salto di qualità. Le sue parole, partendo dalla finale di Coppa Italia vinta l’anno scorso: “Un’emozione bellissima, mi ricordo con tutto il pubblico, tutti i tifosi di Trento a festeggiare, tutto lo staff, i presidenti, bellissimo. Tutti in mezzo al campo, con la Coppa, il capitano, un’emozione bellissima”. La differenza tra Eurocup e campionato: “Sicuramente, almeno per me, è un po’ più difficile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Patrick Hassan nuovo talento del basket: “L’obiettivo è arrivare in Eurolega. Il lavoro con le giovanili funziona” What’s in the Box?: il nuovo game show con Neil Patrick Harris, come funziona e quando esceNetflix inaugura un nuovo capitolo del suo universo dedicato ai game show mettendo insieme due ossessioni pop degli ultimi anni: il mistero delle... Basket, Eurolega: la Reyer Venezia vince soffrendo contro le ungheresi del DVTK in EurolegaLa Reyer Venezia soffre nel finale ma riesce comunque a battere DVTK Huntherm nel match valido per la seconda fase dell’Eurolega femminile 2025-2026. Altri aggiornamenti su Patrick Hassan Discussioni sull' argomento TALENT ZONE| Comandare il gioco del basket con Patrick Hassan; Francesco Pagliarini: dalla frattura al titolo italiano! La rinascita del talento azzurro; La nuova vita a Verona| Alessandro Ragaini a SWIMZONE; Sprint Zone Amarcord con Fabrizio Donato: a 50 anni la storia infinita del triplo azzurro. TALENT ZONE| Comandare il gioco del basket con Patrick HassanASCOLTA LA PLAYLIST DI TALENT ZONE: https://open.spotify.com/playlist/4dygTNmgN9TwBJTgO0geYz?si=645a2e6fe2004d2d Patrick Hassan è un cestista classe 2007 ... oasport.it Patrick Vieira kan nasarar da Arsenal ta samu a kan Chelsea : “Waannan su ne muhimman wasanni da dole ne ka yi nasara a cikinsu, kuma ba lallai ba ne ka taka leda mai kyau ko mara kyau — abin da ya fi muhimmanci shi ne samun maki uku. Wasan yau facebook