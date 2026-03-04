Pasticceria Chez le negres accusata di razzismo ma il titolare è di origine tunisina

Una storica pasticceria di Cagliari, attiva da decenni nel centro della città, è finita al centro di un caso di accuse di razzismo portate avanti da alcuni turisti francesi. Il locale, noto per le sue specialità, è gestito da un titolare di origine tunisina. La vicenda ha suscitato attenzione locale e si sta sviluppando attraverso varie testimonianze e reazioni.

Dopo decenni di attività nel cuore di Cagliari, una storica pasticceria del capoluogo sardo è stata accusata di razzismo da un gruppo di turisti francesi. Il caso è quello della pasticceria “Chez les negres”, nella centralissima via Sidney Sonnino, punto di riferimento per intere generazioni di cagliaritani, e non solo, che ora sono spiazzati dalla polemica che ha preso di mira la pasticceria, costretta a difendersi e a valutare anche il cambio di nome. Il paradosso di tutta questa vicenda, che è esplosa in Francia dove un’associazione si è lamentata del nome del locale, è che i proprietari sono arrivati alla terza generazione di gestione della pasticceria e che i nonni degli attuali titolari, che hanno aperto il locale, erano tunisini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

