Passerella sull'Adda crollata 4 volte nel mirino l'azienda appaltante Un residente | 4 milioni buttati

Una passerella sull’Adda a Maccastorna, costata 4 milioni di euro, ha ceduto quattro volte nel corso di recenti incidenti. Un residente ha commentato criticamente, affermando che si tratta di un intervento con una progettazione e una spesa che mettono in pericolo il territorio e l’economia locale. La struttura è stata soggetta a ripetuti crolli, suscitando preoccupazioni tra la popolazione e le autorità.

La passerella sull’Adda a Maccastorna, costata 4 milioni, è crollata 4 volte. "Un modo di progettare e spendere che mette a rischio il territorio e l'economia locale", ha commentato a Fanpage.it Stefano Rotta, residente della zona. 🔗 Leggi su Fanpage.it

