Passeggeri strappano pubblicità dai sedili del bus e creano un supporto fai da te per riprodurre i testi delle canzoni | critiche online sulla mancanza di decenza

Su un autobus, alcuni passeggeri hanno strappato pubblicità dai sedili e hanno costruito un supporto fai da te per il telefono, riproducendo i testi delle canzoni. L’episodio è stato condiviso sui social e ha suscitato critiche online sulla mancanza di decenza e rispetto per gli spazi pubblici. Nessun altro dettaglio su eventuali interventi o conseguenze.

un episodio circolato sui social rivela un passeggero che ha realizzato, in modo autonomo, un supporto per smartphone all'interno di un autobus. l'azione è stata eseguita strappando una pubblicità dal retro del sedile e riutilizzando la colla residua per fissare il dispositivo, permettendo al possessore di liberare entrambe le mani. l'immagine mostra lo smartphone in funzione, con una canzone in riproduzione, alimentando discussioni sul decoro pubblico e sulle possibili conseguenze legali. la scena descrive un gesto creativo che sfrutta un adesivo pubblicitario strappato dal sedile posteriore per creare una base di appoggio per il telefono. grazie alla colla rimanente, l'apparecchio resta fissato al supporto e resta utilizzabile durante il tragitto.