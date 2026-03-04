Partito democratico voci di addii clamorosi | il retroscena e i nomi importanti

Nel Partito Democratico si susseguono voci di addii importanti, mentre le discussioni interne si concentrano sulla legge elettorale. La questione sta creando tensioni e spostamenti tra i membri del partito, influenzando gli equilibri politici e le future alleanze. Le dinamiche si svolgono al di fuori delle assemblee ufficiali, con alcuni esponenti pronti a lasciare il percorso politico del partito.

Nel Partito Democratico la battaglia non si combatte soltanto nei congressi o nelle direzioni nazionali, ma attorno a un tema che può cambiare gli equilibri interni: la legge elettorale. Mentre ufficialmente si discute di sistemi di voto e rappresentanza, sotto traccia si muovono strategie e calcoli che riguardano la tenuta stessa del partito guidato da Elly Schlein. Il confronto è acceso, e il rischio che la questione diventi il detonatore di una resa dei conti interna è tutt’altro che remoto. Secondo quanto riportato da Il Giornale, una soglia di sbarramento fissata al 3% potrebbe trasformarsi in un passaggio decisivo. Non solo per gli equilibri parlamentari, ma per il futuro dei dem. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Cinque nomi per il centrosinistra. Tittarelli resta in pole position, il Partito democratico prende tempoI nomi sul tavolo sono cinque, solo uno dei quali (Gianluca Tittarelli) con concrete possibilità di passare. Partito democratico senza pace, Casa Dem: “Aspettiamo ancora il partito unitario di Bernardini”I congressi nel Partito democratico sono come gli esami nella vita dei comuni mortali: non finiscono mai. Tutto quello che riguarda Partito democratico. Temi più discussi: L’Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo; Referendum Giustizia, centro anziani usato per propaganda per il No: la Destra attacca il Partito Democratico; De Martinis prende tempo per la nuova giunta, Natale (Pd): Centrodestra in piena crisi politica; Milleproroghe, scontro sui Comuni montani: il Partito Democratico accusa il governo di penalizzare la Toscana. L’Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarloSabato 7 marzo a Roma, proviamo a restituire questo mese di incontri e di discussione: sarà L'Italia che sentiamo ... partitodemocratico.it PD – PARTITO DEMOCRATICO: «A MILANO LA TAPPA DI ASCOLTO L’ITALIA CHE SI PRENDE CURA»L'Italia che si prende cura: questo il titolo della due giorni organizzata dal Partito democratico a Milano per domani, venerdì 27 febbraio dalle 9 alle 19 ... agenziagiornalisticaopinione.it Emanuele Fiano, ex deputato del Partito democratico e presidente di Sinistra per Israele, si meraviglia che PD, M5S e Avs non vogliano partecipare all'evento organizzato dall'associazione Setteottobre, a Roma, che vedete qui sotto: «Non so dire perché quest x.com Al convegno del Partito Democratico sulla cura, a Milano, con la nostra segretaria nazionale, ho messo una questione semplice ma scomoda. Oggi una parte enorme della sanità pubblica è gestita da società di capitali. E se iniziassimo a orientare almeno una facebook