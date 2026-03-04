Il consigliere Ucciero ha annunciato le sue dimissioni dal Partito Democratico di Portici, lasciando il gruppo a pochi mesi dalle elezioni comunali. La decisione sorprende e provoca un cambiamento all’interno del partito locale, che si prepara a riorganizzarsi in vista delle prossime consultazioni amministrative. L’addio del consigliere rappresenta un episodio importante nel panorama politico cittadino.

Tempo di lettura: < 1 minuto A pochi mesi dalle elezioni comunali, un addio eccellente fa sbandare il Pd di Portici. Alessio Ucciero, consigliere comunale uscente, eletto alle scorse elezioni nella lista Dem con quasi 700 voti di preferenza, ha infatti detto addio al partito. La scelta potrebbe essere stata causata dalla scarsa capacità politica del segretario cittadino del Pd, Riccardo Zaccaro, di tenere insieme il partito in un momento cruciale, quello che precede le elezioni amministrative. Zaccaro, teleguidato in termini politici dall’ex vicesindaco Giovanni Iacone, era già al centro di numerose critiche nel partito, ma l’addio di Ucciero rappresenta il primo vero scossone per il Pd di Portici e avrà inevitabili riflessi sul partito provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Partito Democratico Portici, addio choc: lascia il consigliere Ucciero

