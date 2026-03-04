Annabel Schofield, modella e attrice gallese, è morta. Negli anni ’80 ha conquistato le copertine di moda e successivamente si è trasferita a Hollywood. La sua carriera nel mondo dello spettacolo e della moda ha attraversato due decenni, lasciando un segno evidente. La notizia della sua scomparsa è stata confermata dai rappresentanti della sua famiglia e dai colleghi del settore.

Il mondo della moda e del cinema piange la scomparsa di Annabel Schofield, l'attrice e modella gallese che ha saputo incarnare lo spirito ribelle e sofisticato degli anni Ottanta. È morta a Los Angeles all'età di 62 anni a causa delle complicazioni di un tumore al cervello. La notizia, confermata da The Hollywood Reporter, segna la fine di un'era per chi ha vissuto l'epoca d'oro delle passerelle londinesi e dei grandi intrighi televisivi americani. Anni 80: cosa amavamo. guarda le foto Annabel Schofield, addio a un'icona anni Ottanta. Nata a Llanelli, in Galles, nel 1963, Annabel Schofield è stata molto più di una semplice indossatrice. Cresciuta in una famiglia legata al cinema – il padre John era un noto dirigente di produzione – Annabel divenne rapidamente uno dei volti più rappresentativi della scena New Romantic di Londra.

Partita dal Galles, aveva conquistato le copertine di moda negli anni '80 prima di approdare a Hollywood

