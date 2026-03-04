Parola di street style

Durante il Fashion Month, lo street style si è mostrato vivace e variegato in tutte le principali città della moda. Da New York a Londra, passando per Milano e Parigi, gli appassionati hanno sfoggiato outfit che riflettono le tendenze del momento, mescolando elementi classici e innovativi. Le strade sono diventate passerelle a cielo aperto, testimoniando un entusiasmo palpabile per la moda di strada.

Sopra a trench, bomber, blazer e giacche di pelle. Tra sfumature di rosso, blu e bianco. Il cardigan della mezza stagione si porta rigorosamente sulle spalle, chic e femminile Trucchi di stile. Da New York a Londra, da Milano a Parigi, lo street style di questo Fashion Month non ha dubbi. Un maglioncino sulle spalle da donna farà la differenza nei look della Primavera 2026. Nelle ultime stagioni, infatti, quel dettaglio dal fascino preppy e dall'eleganza un po' old school sta attraversando una seconda giovinezza. Affermandosi come il segreto di styling più amato tra le fashioniste di ogni età.