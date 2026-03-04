Parma Partecipa | un anno di attività dei Laboratori di Quartiere

Nel pomeriggio di ieri, in Sala del Consiglio, sono stati presentati i risultati del primo anno di attività dei Laboratori di Quartiere del Comune di Parma. L’evento ha coinvolto rappresentanti dell’amministrazione e cittadini, che hanno ascoltato un resoconto dettagliato delle iniziative svolte e delle attività realizzate nel corso dell’anno. La presentazione ha segnato la conclusione del primo ciclo di interventi promossi dall’ente.

Nel pomeriggio di ieri, in Sala del Consiglio, sono stati presentati i risultati del primo anno di attività deiLaboratori di Quartiere del Comune di Parma. All'incontro, aperto dai saluti del Presidente del Consiglio comunaleMichele Alinovi, erano presenti il Sindaco Michele Guerra e l'Assessora.