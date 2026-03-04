Parla Malika Ayane | Dalla fu un apripista per gli strani come noi I suoi brani? Immortali

Malika Ayane parla di Lucio Dalla durante la notte in musica dedicata a lui, al Festival di Sanremo. L’artista ricorda Dalla come un apripista per chi si sente diverso e sottolinea che i suoi brani sono destinati a restare immortali. La serata ha visto anche la partecipazione di Spinelli e altri artisti, tutti uniti nel rendere omaggio al cantautore.

Spinelli Malika Ayane, dal Festival di Sanremo a ‘Liberi’, la notte in musica dedicata a Lucio Dalla. Dalla sua ‘Animali notturni’ portata sul palco dell’Ariston – dove ha duettato anche con Claudio Santamaria – a quello dell’Arena del Sole, dove sarà protagonista per ricordare uno dei suoi idoli artistici. Malika Ayane, qual è stato il suo primo contatto con Lucio? "La sigla di ‘Lunedì film’, quella che faceva ‘duvudubà’. Brano divertente anche per l’approccio fantasioso che mi suscitava l’associazione col gabbiano-pellicola. Poi ‘Attenti al lupo’, con la sua ispirazione freak show, altro mondo visionario per una bambina piccola come me che ancora andava alle elementari". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Chi è Malika Ayane, la canzone a Sanremo 2026, la vita privata dalle origini italo-marocchine al fidanzato ai figli, i brani più famosi

Sanremo 2026, Malika Ayane canta Animali notturni. Testo e di cosa parla la canzone

