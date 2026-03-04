Paris Saint Germain-Monaco venerdì 06 marzo 2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Venerdì 6 marzo 2026 alle 20:45 si gioca il match tra Paris Saint Germain e Monaco. Il Paris Saint Germain, guidato da Luis Enrique, cerca di consolidare la posizione in classifica dopo il gol di Barcola a Le Havre. Per la quarta volta in questa stagione, il club francese affronta il Monaco, allenato da Pocognoli, in un incontro che potrebbe influenzare la lotta per il titolo.

Il gol di Barcola a Le Havre potrebbe anche valere un pezzo di Ligue1 per il Paris Saint Germain di Luis Enrique, che trova per la quarta volta in questa stagione il Monaco di Pocognoli. I parigini stanno mostrando grandezza e maturità nel momento chiave della stagione, approfittando del calo del Lens per piazzare l’allungo decisivo in classifica dopo aver anche a tratti ceduto il. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

