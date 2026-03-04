Paralimpiadi macchina sanitaria come quella per le Olimpiadi | Ci saranno 250 operatori sanitari in ogni sito

Per le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 saranno impiegati circa 250 operatori sanitari in ogni sito, seguendo un modello già adottato per le Olimpiadi. La macchina sanitaria sarà simile a quella delle Olimpiadi, con strutture e risorse dedicate all’assistenza medica durante l’evento. Questo approccio mira a garantire un supporto efficace e coordinato in tutte le località coinvolte.

Lo ha detto Giuseppe Massazza, Chief medical officer di Milano Cortina a margine dell'inaugurazione della nuova piscina dell'Unità spinale del Niguarda Le Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 “hanno lo stesso tipo di impianto delle Olimpiadi, e questo è il primo messaggio importante che deve essere colto dal mondo”. Lo ha sottolineato Giuseppe Massazza, Chief medical officer di Milano Cortina a margine dell'inaugurazione della nuova piscina dell'Unità spinale del Niguarda. Tutto l'impianto sanitario è identico a quello strutturato per le Olimpiadi: una medical station dedicata agli atleti, una medical station dedicata al pubblico, un villaggio olimpico con un policlinico dedicato sia a Cortina che a Tesero e a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Un'accessibilità migliore ai servizi e una presa in carico personalizzata, la sanità trentina pronta alle Paralimpiadi: Tesero raddoppia e entra in gioco Villa Rosa.

