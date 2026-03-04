Paralimpiadi la Fondazione distribuirà 4mila biglietti gratis per vedere le gare

La Fondazione ha annunciato la distribuzione di 4.000 biglietti gratuiti per assistere alle gare delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026. I biglietti saranno destinati ai tifosi residenti a Milano e Cortina, offrendo loro l’opportunità di seguire le competizioni senza costi. La possibilità di ottenere i biglietti sarà disponibile attraverso un apposito sistema di prenotazione.

Ben 4mila biglietti gratuiti per le gare delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026 offerti ai fan di Milano e Cortina. Si tratta dell'iniziativa di Visa e International paralympic committee con Fondazione Milano-Cortina a sostegno dell'iniziativa. L’attività prevede una donazione per l’acquisto di oltre 4mila biglietti da distribuire favorendo la possibilità di assistere dal vivo alle competizioni in entrambe le sedi. I biglietti verranno distribuiti dalla Fondazione con l’obiettivo di coinvolgere quanto più possibile le comunità locali all’interno delle aree in cui si svolgeranno le competizioni. A Milano si svolgerà il torneo di Para Ice Hockey a otto squadre, mentre Cortina ospiterà gli eventi valevoli per le medaglie di Para Alpine Skiing, Para Snowboard e Wheelchair Curling. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Milano-Cortina, dal pattinaggio allo sci: prezzi folli per vedere le gare. E ci sono ancora biglietti disponibili per 180 eventi Biglietti per le Paralimpiadi Milano Cortina 2026: tutto quello che c’è da sapereL’attesa per i Giochi Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026 è già iniziata, e la grande domanda riguarda naturalmente i biglietti. Altri aggiornamenti su Paralimpiadi la Fondazione distribuirà.... Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026, la coordinatrice per l'accessibilità e atleta Anna Rossi: «Spesso la sicurezza viene usata come scusa per escludere le ...Obiettivo: garantire a tutti, atleti e spettatori, di poter vivere la stessa esperienza. La Coordinatrice per l’accessibilità dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026 spiega com ... vanityfair.it Milano Cortina 2026, la fiamma delle Paralimpiadi arriva a NapoliIl viaggio della Fiamma Paralimpica verrà celebrato a Napoli il 2 marzo in piazza Plebiscito dalle ore ... msn.com