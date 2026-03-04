Paralimpiadi la cerimonia a Verona | riapre la finestra per richiedere i pass della Zona Gialla

Il Comune di Verona ha annunciato la riapertura di una finestra straordinaria per la richiesta dei pass che consentono l’accesso alla “Zona Gialla” in vista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali, prevista per venerdì 6 marzo all’Arena. La procedura riguarda tutti coloro che desiderano partecipare all’evento e permette di ottenere i pass necessari per entrare nell’area dedicata.

Mercoledì 4 marzo nuove richieste dalle 8 alle 12 in vista dell'inaugurazione all’Arena di Verona. Zivelonghi: «Concediamo un ulteriore margine a chi non ha ancora presentato domanda» In vista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi invernali, in programma venerdì 6 marzo all’Arena di Verona, il Comune di Verona riapre una finestra straordinaria per la richiesta dei pass necessari all’accesso alla cosiddetta “Zona Gialla”. La possibilità di presentare domanda sarà attiva mercoledì 4 marzo 2026, dalle ore 8 alle 12, per consentire anche agli ultimi aventi diritto di mettersi in regola prima dell’evento. L’iniziativa arriva a fronte di un’adesione già molto ampia: oltre il 90% degli interessati ha infatti provveduto a inoltrare la richiesta nei termini ordinari. 🔗 Leggi su Veronasera.it

