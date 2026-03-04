Paralimpiadi di Milano-Cortina la Francia non invierà nessun rappresentante | cosa è successo

La Francia ha annunciato che non invierà nessun rappresentante del governo alla cerimonia di apertura dei Paralimpiadi di Milano-Cortina, in programma dal 6 al 15 marzo. La decisione è stata comunicata questa sera e si basa sulla protesta contro l’ammissione degli atleti russi e bielorussi alla manifestazione. Nessun rappresentante francese prenderà parte all’evento ufficiale di apertura.

In segno di protesta per l’ ammissione degli atleti russi e bielorussi, questa sera la Francia ha comunicato che non invierà "nessun rappresentante" del suo governo alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Milano-Cortina in programma dal 6 al 15 marzo. L’annuncio della ministra. Per esprimere il suo disaccordo, dunque, la ministra dello Sport francese Marina Ferrari ha annunciato questa scelta che, al momento, sarà valida anche per la cerimonia di chiusura del 15 marzo a Cortina. Cosa succede con i portabandiera. La scelta della Francia non è che la punta dell’iceberg di una situazione certamente complessa dal momento che un’altra novità sulla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi sta facendo molto discutere: le bandiere dei Paesi partecipanti non saranno portate e sventolate dagli atleti ma dai volontari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

