paralimpiadi dardust alla cerimonia di apertura

Il musicista Dardust parteciperà come protagonista musicale alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Verona, che si svolgerà venerdì 6 marzo. La sua presenza è stata annunciata come parte degli eventi ufficiali dell’evento sportivo internazionale. La cerimonia vedrà quindi il contributo musicale di Dardust in una delle sue tappe più importanti dell’anno.

Dardust è stato scelto come musicista della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi che si terrà a Verona venerdì 6 marzo Il 6 marzo si terrà la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi a Verona e per l’occasione si sta cercando di organizzare una serata che sia alla portata della prima, sebbene avrà durata minore. Inoltre questa mattina è stato annunciato che non ci saranno gli atleti delle paralimpiadi a portare la bandiera del proprio Paese ma ci saranno dei volontari. Questo per una questione di spostamenti, infatti gli atleti non riuscirebbero a raggiungere le proprie destinazioni per gareggiare in tempo. Nonostante ciò, la cerimonia si terrà comunque a Verona, presso l’Arena, un po’ per ricalcare quella che è stata la magnificenza di quella di chiusura delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

DARDUST sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026Dardust, autore della colonna sonora ufficiale dei Giochi, sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 marzo all’Ar ... newsic.it

