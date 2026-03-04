Papà Raf e mamma Gabriella mi fanno morire perché sembrano dei sedicenni innamorati La loro chimica dopo 30 anni è è inspiegabile | parla Bianca Riefoli

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Raf si è esibito con i The Kolors nel brano “The Riddle” di Nik Kershaw, arrangiata da Gigi D’Agostino nel 1999. Bianca Riefoli ha commentato pubblicamente la chimica tra i suoi genitori, Raf e Gabriella, definendola ancora intensa dopo 30 anni, paragonandola a quella di due sedicenni innamorati.

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Raf si è esibito con i The Kolors nel brano “The Riddle” di Nik Kershaw nell’arrangiamento firmato da Gigi D’Agostino nel 1999. Al termine dello show però “mimetizzata” in mezzo al corpo di ballo c’era anche una “vecchia” conoscenza del cantautore. Si trattava della figlia Bianca Riefoli, che poi è stata presentata davanti agli spettatori del Festival. Capelli ricci, bellissima, nei lineamenti ricorda molto la madre, la soubrette e ballerina Gabriella Labate, che ha conosciuto la popolarità massima con la compagnia del Bagaglino. La ballerina 29enne ha parlato, durante l’ultima puntata di “La volta buona” di Caterina Balivo, anche del brano in gara del padre “Ora e per sempre”: “ Papà Raf e mamma Gabriella sembrano 16enni innamorati, la loro chimica è inspiegabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

