Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Raf si è esibito con i The Kolors nel brano “The Riddle” di Nik Kershaw, arrangiata da Gigi D’Agostino nel 1999. Bianca Riefoli ha commentato pubblicamente la chimica tra i suoi genitori, Raf e Gabriella, definendola ancora intensa dopo 30 anni, paragonandola a quella di due sedicenni innamorati.

Durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026, Raf si è esibito con i The Kolors nel brano “The Riddle” di Nik Kershaw nell’arrangiamento firmato da Gigi D’Agostino nel 1999. Al termine dello show però “mimetizzata” in mezzo al corpo di ballo c’era anche una “vecchia” conoscenza del cantautore. Si trattava della figlia Bianca Riefoli, che poi è stata presentata davanti agli spettatori del Festival. Capelli ricci, bellissima, nei lineamenti ricorda molto la madre, la soubrette e ballerina Gabriella Labate, che ha conosciuto la popolarità massima con la compagnia del Bagaglino. La ballerina 29enne ha parlato, durante l’ultima puntata di “La volta buona” di Caterina Balivo, anche del brano in gara del padre “Ora e per sempre”: “ Papà Raf e mamma Gabriella sembrano 16enni innamorati, la loro chimica è inspiegabile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Papà Raf e mamma Gabriella mi fanno morire perché sembrano dei sedicenni innamorati. La loro chimica dopo 30 anni è è inspiegabile”: parla Bianca Riefoli

Raf innamorato pazzo della moglie Gabriella Labate, la figlia Bianca: “Sembrano due sedicenni”Bianca Riefoli parla dell'amore che lega i suoi genitori Raf e Gabriella Labate: "Non mi capacito della chimica che c'è tra loro due".

Chi sono la moglie e i figli di Raf, Gabriella Labate, Bianca e Samuele RiefoliGabriella Labate è nota al pubblico per essere la moglie del cantante Raffaele Riefoli in arte Raf che ha sposato nel 1996.

Approfondimenti e contenuti su Papà Raf e mamma Gabriella mi fanno....

Temi più discussi: Dueadolescenti innamorati, la figlia di Raf commenta la dedica alla moglie Gabriella a Sanremo; A Sanremo 2026 ha trionfato la famiglia?; Bianca Riefoli, chi è la ballerina figlia di Raf che ha incantato Sanremo; Bianca balla per papà Raf a Sanremo: 'Qui tutti e 4 è un dono prezioso'.

Bianca Riefoli: «Papà Raf e mamma Gabriella sembrano 16enni innamorati, la loro chimica è inspiegabile. Sul palco tremavo»Uno dei momenti più romantici del Festival di Sanremo 2026 porta la firma di Raf. Sul palco dell’Ariston il cantante ha interpretato il brano Ora e per sempre, una ... leggo.it

Bianca balla per papà Raf a Sanremo: 'Qui tutti e 4 è un dono prezioso'Ora siamo qui e la cosa più bella è ritrovarci tutti e quattro nello stesso posto, circostanza che si verifica sempre più raramente ormai. L'ultima volta al Festival insieme a papà avevo 18 anni ma ... ansa.it

Raf dedica il brano alla moglie, la figlia Bianca: “Due adolescenti innamorati” - (Adnkronos) - "Sembrava che il teatro dell'Ariston fosse vuoto e che ci fossero solo mamma e papà". Così Bianca Riefoli ha commentato l'ultima esibizione al Festiv x.com

Sul palco dell’Ariston, Raf ha mostrato tutto il suo cuore di papà Portando con sé oltre ai The Kolors anche la figlia Bianca (che si è esibita col corpo di ballo durante la sua esibizione), ha trasformato la serata delle cover in un momento di emozione pura. facebook