Paolo Crepet bordate contro Sanremo e Sal Da Vinci | viene giù tutto

Alla vigilia della presentazione del suo nuovo libro, l’autore ha criticato duramente Sanremo e Sal Da Vinci, senza mezzi termini e senza cercare di piacere a nessuno. Le sue dichiarazioni sono state nette e dirette, senza lasciar spazio a dubbi o interpretazioni. Le sue parole hanno fatto discutere, attirando l’attenzione su un intervento senza filtri.

Non usa mezze misure, non cerca consenso e non smussa gli angoli. Alla vigilia della presentazione del suo ultimo libro, Il reato di pensare. Oltre il conformismo, esercizi di libertà, Paolo Crepe t torna a far discutere con parole che colpiscono dritto al cuore dei grandi riti collettivi italiani. Nel mirino finisce anche il Festival di Sanremo, simbolo popolare per eccellenza, definito senza giri di parole come l'emblema di una "mediocrità" diffusa. Intervistato dal Corriere della Sera, lo psichiatra chiarisce subito la sua posizione: non gli interessa essere ecumenico, né compiacere il pubblico. " Chi viene a sentirmi sa che lo irriterò ", spiega, rivendicando il diritto di "seminare sulla roccia", scuotere coscienze e smontare conformismi.