Paolo Belli partecipa alla finale del San Marino Song Contest 2026 con il nuovo singolo ‘Bellissima’. Il brano è un pezzo pop dal sound fresco e melodico, che combina immagini quotidiane e sentimenti duraturi. La canzone trasmette un’energia positiva, riuscendo a trasformare la nostalgia in una sensazione vibrante. La finale si svolge in un contesto musicale dedicato alla scoperta di nuovi successi.

SAN MARINO – Un brano pop dal sound fresco, melodico e coinvolgente, capace di trasformare la nostalgia in energia positiva, tra immagini quotidiane e sentimenti che restano impressi come fotografie. ‘Bellissima’ è il nuovo singolo di Paolo Belli, in uscita martedì 3 marzo in radio e su tutte le piattaforme digitali. E proprio con ‘Bellissima’ il musicista emiliano sarà in gara venerdì 6 marzo tra i 10 big al San Marino Song Contest 2026 (la serata in programma al Teatro Nuovo di Dogana assegnerà il pass per l’Eurovision Song Contest 2026 in programma a maggio a Vienna) ed apre così una nuova pagina della sua lunga carriera, unendo maturità artistica e leggerezza musicale, e mantenendo intatta la capacità di raccontare la vita con autenticità e calore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Paolo Belli alla finale del San Marino Song Contest 2026 con il nuovo singolo 'Bellissima'

"Io adoro la città di Napoli e vorrei viverci!" Paolo Belli, in diretta a Kiss Kiss Napoli, dichiara tutto il suo amore per Napoli #paolobelli #napoli #napoli da vivere #kisskissnapoli facebook

“BELLISSIMA” è fuori su tutte le piattaforme digitali Non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate Aspetto i vostri commenti #paolobelli #bellissima #sanmarinosongcontest x.com