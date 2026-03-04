Pannelli digitali alle fermate di Francigena appalto da 400mila euro

A Viterbo, alle fermate della Francigena, saranno installati pannelli digitali per l’informazione sui mezzi pubblici. L’appalto ha un valore di 400mila euro e mira a sostituire gli attuali cartelli di carta, spesso danneggiati o poco leggibili. La scelta di aggiornare i sistemi di comunicazione riguarda il Comune e i suoi servizi di trasporto pubblico.

Pannelli informativi digitali alle fermate degli autobus della Francigena a Viterbo. Come già anticipato nei mesi scorsi, palazzo dei Priori si prepara a mandare in pensione gli obsoleti fogli di carta, spesso strappati o illeggibili, che oggi informano i viaggiatori in attesa dei mezzi. La determina fissa i numeri dell'operazione, inserita nel progetto di mobilità intelligente finanziato con i fondi europei del programma regionale Fesr 2021-2027. L'intervento complessivo pesa sulle casse pubbliche per 527mila euro, ma la gara d'appalto vera e propria ha un importo posto a base di gara di 396mila euro. Le aziende interessate a modernizzare le fermate viterbesi dovranno farsi avanti attraverso la piattaforma telematica "Appalti & contratti". 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Arrivano 30 pensiline elettroniche, alle fermate dell'Amat display digitali con i tempi d'attesa dei mezziArrivano trenta nuove pensiline elettroniche che consentiranno di conoscere in tempo reale gli orari di passaggio e i tempi di attesa dei mezzi... Frana alle Panteraie: l’intervento. Il Comune stanzia 400mila euroMontecatini Terme (Pistoia), 21 dicembre 2025 – Il Comune dovrà sostenere una spesa complessiva di circa 400mila euro per la messa in sicurezza e il... Tutto quello che riguarda Pannelli digitali. Argomenti discussi: Maxi cantiere Baldissera, alle fermate del bus i cartelli per aiutare i cittadini a orientarsi; Venezia, inaugurata la nuova centrale operativa Actv: più infomobilità, sicurezza e videosorveglianza per i passeggeri.