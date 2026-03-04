Panini Magazines ha pubblicato il primo numero di “Unicorn Academy”, il nuovo magazine dedicato alla serie animata trasmessa su Netflix. La rivista porta i lettori su Unicorn Island, dove incontrano Sophia e i suoi amici magici. Il magazine è in edicola e disponibile anche su Panini. La pubblicazione si rivolge ai fan della serie e si concentra sui personaggi e le avventure ambientate nell’universo di Unicorn Academy.

Panini Magazines ( Panini Comics ) porta i lettori su Unicorn Island insieme a Sophia e ai suoi magici amici con il primo numero di Unicorn Academy, la rivista ufficiale dedicata alla serie animata in programmazione su Netflix, disponibile in edicola e su Panini.it. La lettura ideale per tutti i bambini e le bambine che amano la magia e le storie d’avventura. All’interno della rivista tantissime attività pensate per giocare e divertirsi: storie avvincenti, test, enigmi, lavoretti creativi e poster tutti da collezionare. In regalo con il primo numero di Unicorn Academy, oltre a quattro coloratissime cartoline da poter ritagliare e inviare alle proprie amiche, un fantastico gadget: la magica collana di Sophia con il ciondolo a forma di stella scintillante. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Panini Magazines – Il nuovo magazine “Unicorn Academy” è in edicola

