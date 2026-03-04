Panico Allegri prima del derby | Lo esonerano nel precampionato

Prima del derby, Allegri ha espresso preoccupazione riguardo al suo futuro, affermando che nel precampionato potrebbe essere esonerato. Nel frattempo, il ‘Corriere dello Sport’ ha rivelato che il Real Madrid sta valutando di ingaggiare un grande allenatore per la prossima stagione e si sarebbe rifatto vivo per Allegri. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi.

La notizia del giorno l'ha data il 'Corriere dello Sport': il Real Madrid, a caccia di un grande allenatore per la prossima stagione, si è rifatto sotto per Massimiliano Allegri. È un vecchio pallino del presidente Florentino Perez, al quale l'attuale tecnico del Milan ha già detto cordialmente no in ben due occasioni. Non c'è due senza tre? Staremo a vedere, intanto sui social i tifosi rossoneri sono divisi. C'è chi teme l'addio del tecnico, attaccando la società ("un circo"), chi invece è convinto che resterà, ridimensionando la notizia. Peggio ancora, bollandola come fake news utile solo a "destabilizzare l'ambiente prima del derby".