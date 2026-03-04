Mathias Lessort si sta sottoponendo a controlli medici in Italia mentre si avvicina il suo rientro in campo. Il giocatore del Panathinaikos è coinvolto in valutazioni che riguardano le tempistiche di recupero e le prossime tappe di un percorso di guarigione. Parallelamente, Dijk è presente in aggiornamenti relativi alla sua condizione.

Lessort ha viaggiato in Italia per l'ultimo controllo e ha ricevuto l'ok dal chirurgo olandese Niek van Dijk, che opera anche a Pisa. L’esito sarebbe stato positivo: tutto ok per il lungo del Panathinaikos. A questo punto il rientro in allenamento di squadra potrebbe verificarsi già a breve, anche da stasera, in conformità con la tabella indicata dal medico dopo l’artroscopia. L’intervallo previsto per tornare a lavorare con il gruppo è stimato in 14 settimane fino a una possibile finestra tra la fine di febbraio e metà marzo (282 – 143). In ottica interna al Panathinaikos, PAO avrebbe cerchiato la data del 15 marzo per la sfida Panathinaikos–AEK, con il rientro che dipenderà dalla risposta alle sedute collettive e dalla condizione fisica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Panathinaikos: Lessort verso il rientro, check in Italia e Dijk

