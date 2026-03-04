Palestra Celik Solet e Tutti gli incroci pericolosi tra Inter e Juve

Durante il calciomercato, l'Inter e la Juventus sono state al centro di diversi incroci, con particolare attenzione al trasferimento del difensore brasiliano Bremer. Dopo settimane di negoziati, sembrava che l'affare fosse ormai definito con i nerazzurri, ma alla fine la Juventus ha prevalso e il calciatore si è trasferito in bianconero. Questa vicenda si aggiunge ad altri scontri tra le due società nel mercato estivo.

L'ultimo faccia a faccia risale a quattro estati fa. Juventus e Inter si sfidano per Gleison Bremer, l'allora difensore del Torino. Quella volta i nerazzurri avevano ipotecato l'affare già a gennaio, con la spesa di appena 15 milioni (c'era una clausola). Ma il brasiliano, rinnovando con i granata, dà di fatto il via all'asta. Così il club di Andrea Agnelli si aggiudica il marcatore principe del campionato per una cifra superiore ai 40 milioni di euro. Da allora sono cambiate tante facce in casa bianconera, con l'ossessione di chi vuol tornare a vincere. Invece a Milano il duo Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno tenuto bene la guida tecnica manageriale, garantendo anni pieni di soddisfazioni.