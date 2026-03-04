Palermo torna a costruire crociere la Fiom esulta | Commesse fino al 2031 e lavoro in crescita

Palermo torna a puntare sulla costruzione di crociere dopo l’annuncio di Fincantieri di aver ottenuto un ordine da Viking per due navi expedition, previste rispettivamente nel 2030 e nel 2031. La Fiom Palermo ha espresso soddisfazione per questa notizia, sottolineando che il progetto comporta commesse fino al 2031 e un aumento del lavoro nel settore.

Il sindacato commenta "con estremo favore la notizia che Fincantieri ha acquisito un ordine da Viking per la realizzazione di due navi. Aumenta il numero di metalmeccanici" La Fiom Palermo commenta "con estremo favore la notizia che Fincantieri ha acquisito un ordine da Viking per la costruzione di due navi da crociera expedition, con consegne previste nel 2030 e nel 2031". E che le due nuove unità saranno realizzate nel Cantiere Navale di Palermo. "Da anni - proseguono i sindacati - chiediamo che il Cantiere Navale di Palermo possa tornare a costruire navi da crociera, al pari degli altri stabilimenti Fincantieri. Significa per noi avere... 🔗 Leggi su Palermotoday.it Pensione anticipata, clamorosa beffa dal 2031 per chi riscatta la laurea. Fino a 30 mesi in più al lavoro, si allunga la finestraRoma, 16 dicembre 2025 – Nel pacchetto previdenziale del maxiemendamento spunta una misura destinata a far discutere soprattutto chi oggi – o domani... Leggi anche: Calciomercato Juve, Yildiz blindato: a breve la firma fino al 2031 Altri aggiornamenti su Palermo torna Discussioni sull' argomento Palermo torna a costruire crociere, la Fiom esulta: Commesse fino al 2031 e lavoro in crescita; Nuove rotte Ryanair da Forlì, si torna a volare a Londra. E con Palermo adesso c’è anche Cagliari; L'asilo che sfidava il definanziamento ora apre il cantiere: nasce la scuola I Piccoli di Padre Puglisi; Palermo-Mantova, le probabili formazioni: in difesa torna Bani, Le Douaron al posto di Johnsen. Palermo, Castello Utveggio torna a splendereTorna a splendere Castello Utveggio a Palermo e apre le porte alla città a partire dal prossimo venerdì 5 dicembre. Sono terminati i lavori di rifunzionalizzazione del complesso architettonico di ... adnkronos.com Pescara torna al successo: Palermo ko all’Adriatico Il Pescara Calcio ritrova la vittoria superando il Palermo FC allo stadio Adriatico e interrompe la serie positiva dei rosanero, che durava da 14 partite. Decisivi i gol di Lorenzo Insigne e Meazzi, che riba facebook