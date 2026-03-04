Palazzo di Varignana top per l’uguaglianza di genere

Palazzo di Varignana è stato riconosciuto come esempio di eccellenza nella promozione dell’uguaglianza di genere. La struttura ha adottato politiche e procedure specifiche per garantire parità tra uomini e donne, coinvolgendo vari settori e responsabilità. Il riconoscimento si basa su un processo di valutazione che ha verificato l’efficacia delle misure messe in atto.

La parità di genere non è una dichiarazione di intenti. È un sistema fatto di scelte, processi, responsabilità. Un approccio che Palazzo di Varignana ha scelto di strutturare e rendere misurabile attraverso il percorso che ha portato all'ottenimento della speciale certificazione per la parità di genere rilasciata da Bureau Veritas. In Europa il tema della parità di genere è sempre più centrale nelle politiche economiche e del lavoro. Secondo i più recenti dati Eurostat, l'occupazione femminile nell'UE ha superato per la prima volta la soglia del 70%, contribuendo alla progressiva riduzione del gender employment gap, sceso nel 2023 a 10,2 punti percentuali.